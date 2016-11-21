Вищий адмінсуд припинив роботу через "замінування"

11:53, 21 листопада 2016
Інциденти
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У будівлі суду проводиться евакуація.

Із приміщення суду евакуйовують людей / zib.com.ua

У Києві Вищий адміністративний суд тимчасово припинив працювати через повідомлення про замінування. Про це повідомили у прес-службі суду.

Зазначається, що наразі проводиться евакуація співробітників та відвідувачів суду.

«У зв’язку з повідомленням про замінування приміщення Вищого адміністративного суду України суд тимчасово припиняє роботу. Проводиться евакуація співробітників та відвідувачів суду», - йдеться у повідомленні.

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Раніше у столиці повідомлялось про «замінування» станції метро "Оболонь".

"Увага! "Оболонь" без зупинки. Отримали інформацію про замінування станції", - повідомлялось тоді у Facebook столичного метрополітену.

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