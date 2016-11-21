Смертельна ДТП на Львівщині: під колесами автобуса загинув пішохід

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, пішохід раптово вийшов на проїзну частину перед туристичним автобусом.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 листопада о 17.10 на автодорозі сполученням Львів-Люблін поблизу Рава-Руської митниці.

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Як попередньо встановили правоохоронці, водій пасажирського автобуса «Сканія», 41-річний іноземець, скоїв наїзд на пішохода – 47-річного мешканця міста Новояворівськ. Від отриманих травм пішохід помер на місці події.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Проводиться досудове розслідування.