На Дніпропетровщині Lexus протаранив автобус із пасажирами, є постраждалі

На Дніпропетровщині внаслідок зіткнення іномарки з автобусом постраждали 10 осіб.

Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України, дорожньо-транспортна подія сталася ввечері 18 листопада на 149-му км автодороги Мерефа-Лозова-Павлоград. Читайте такожУ Києві п'яний водій збив жінку й намагався протаранити авто поліції (фото) За попередніми даними, водій автомобіля Lexus LX 570 виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом Меrcedes-Benz 313. Внаслідок ДТП один пасажир автомобіля, водій та восьмеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження. Правоохоронці з’ясовують всі обставини пригоди.

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