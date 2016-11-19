На Дніпропетровщині Lexus протаранив автобус із пасажирами, є постраждалі

10:32, 19 листопада 2016
Інциденти
506 0

На Дніпропетровщині внаслідок зіткнення іномарки з автобусом постраждали 10 осіб.

/ volynnews.com

Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України, дорожньо-транспортна подія сталася ввечері 18 листопада на 149-му км автодороги Мерефа-Лозова-Павлоград.

Читайте такожУ Києві п'яний водій збив жінку й намагався протаранити авто поліції (фото)

За попередніми даними, водій автомобіля Lexus LX 570 виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом Меrcedes-Benz 313.

Внаслідок ДТП один пасажир автомобіля, водій та восьмеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини пригоди.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter