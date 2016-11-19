На Дніпропетровщині Lexus протаранив автобус із пасажирами, є постраждалі
10:32, 19 листопада 2016Інциденти
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На Дніпропетровщині внаслідок зіткнення іномарки з автобусом постраждали 10 осіб.
Lexus на Дніпропетровщині протаранив мікроавтобус з пасажирами / volynnews.com
Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України, дорожньо-транспортна подія сталася ввечері 18 листопада на 149-му км автодороги Мерефа-Лозова-Павлоград.
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За попередніми даними, водій автомобіля Lexus LX 570 виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом Меrcedes-Benz 313.
Внаслідок ДТП один пасажир автомобіля, водій та восьмеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження.
Правоохоронці з’ясовують всі обставини пригоди.
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