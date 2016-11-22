Погром "Сбербанку" у Києві: поліція пообіцяла притягнути винних до відповідальності (фото, відео)

Про це заявив голова столичної поліції Андрій Крищенко, передає "112 Україна".

За його словами, поліція сьогодні "майже впоралася із ситуацією в столиці".

"Проводяться слідчі дії, я вважаю, у нас буде достатньо доказів надалі, відеозаписів, ми зможемо притягнути до відповідальності тих, хто влаштував погром "Сбербанку РФ", - заявив Крищенко.

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Він зазначив, що постраждалих унаслідок зіткнень з правоохоронцями немає. Лише під час акції під "Сбербанком" дівчина впала з висоти.

Також глава ГУ НП столиці підтвердив, що офіс на вул. Васильківській, який був закидав фаєрами, дійсно належить керівнику "Українського вибору" Віктору Медведчуку.

Раніше у Мережі опублікували відео погрому відділення "Сбербанку" (колишній "Сбербанк Росії"), яке розташоване на вулиці Пушкінській у місті Києві біля входу до станції метро "Площа Льва Толстого".