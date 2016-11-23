У Києві на мосту Патона сталося лобове зіткнення автомобілів (відео)

Про це повідомляє LB.ua.

За попередніми даними, позашляховик Ssang Yong рухався по реверсивній смузі в напрямку лівого берега. Перед ним рухався автобус Neoplan. Водій автобуса каже, що через поламаний радіатор не міг стояти в тягучці, тому рухався по закритій "реверсівці".

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Водій позашляховика стверджує, що автобус раптово виїхав перед ним на реверсивну смугу, і, щоб не врізатися в задню частину автобуса, водій Ssang Yong виїхав на смугу зустрічного руху. На "зустрічці" він на повному ходу лоб у лоб протаранив Hyundai Accent, що рухався назустріч.

Від удару автомобілі розкидало в різні боки. Водія Hyundai затисло в салоні. Водії, які зупинилися, допомогли йому вибратися і викликали "швидку".

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Прибулі медики госпіталізували обох водіїв з різними травмами. Окрім медиків, на місці аварії працювали також рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Через ДТП утворився величезний затор в обох напрямках. Обставини аварії з'ясовує слідча група.