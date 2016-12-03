Жахлива ДТП у Дніпропетровській області: поліція розповіла подробиці (фото)

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"У Дніпровському районі між селами Чумаки та Зоря на автодорозі Дніпро - Хутірське внаслідок зіткнення вантажного автомобілю "КАМАЗ" та мікроавтобуса "Мерседес" загинуло 5 осіб та 7 постраждало, яких госпіталізовано до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожДТП у Дніпрі: загинула жінка, ще п'ятеро людей постраждали (фото) У свою чергу у ГУ НП в Дніпропетровській області повідомили, що 5 із 7 постраждалих під час дорожньо-транспортної пригоди перебувають у тяжкому стані.

Троє постраждалих направлено в Дніпропетровську обласну лікарню імені І. Мечникова, ще двоє - в лікарню №6 міста Дніпра.

Також госпіталізовано водія маршрутки, водій вантажівки не постраждав.

Пасажирами маршрутки були молоді люди, які поверталися з роботи додому, у Петриківський район. Водії вантажівки та маршрутки були тверезі.

За попередніми даними, вантажівка з причепом та маршрутка рухалися у протилежному напрямку на засніженій неосвітленій дорозі. В той час, як вантажівка зрівнялася з маршруткою, стався відрив причепу, внаслідок чого маршрутку віднесло на узбіччя. Зараз проводяться всі необхідні криміналістичні експертизи. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб).

Як повідомляв УНІАН, у пасажирський мікроавтобус на Дніпропетровщині врізався причіп із зерном, вбивши на місці п'ятьох пасажирів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що вісьмох потерпілих доправили до шостої міської лікарні Дніпра та Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, четверо з них перебувають у важкому стані.