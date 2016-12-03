Стали відомі подробиці ДТП на Дніпропетровщині, в якій загинули 5 людей

Про це повідомляє ТСН.

Аварія сталася ввечері 2 грудня поблизу села Чумаки Дніпровського району, а не біля Хуторського, як повідомлялося раніше (хоча ці два села розташовані поруч).

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Маршрутка везла людей з Дніпра до селища Петриківка. До місця призначення мікроавтобус не доїхав близько 20 км.

ДТП сталася, коли від фури, що їхала на зустріч, раптом відірвався причіп із зерном, вилетів на зустрічну смугу і буквально зніс ліву частину маршрутки. Після цього причіп вилетів у поле.

Вісьмох потерпілих доправили до шостої міської лікарні Дніпра та Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, четверо з них перебувають у важкому стані.

Водій маршрутки при тямі, але він у шоковому стані. Водій фури не постраждав, з місця пригоди його забрали до поліції, де його допитують слідчі.

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Як повідомляв УНІАН раніше, ввечері, 2 грудня, у Дніпропетровській області сталася аварія, внаслідок якої загинули п'ятеро людей.