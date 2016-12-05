Парубій заявив, що у Княжичах загинули шестеро поліцейських (відео)

Про це він заявив, відкриваючи засідання погоджувальної ради, передає "112 Україна".

"У ніч із суботи на неділю сталася страшна трагедія: в селі Княжичі Броварського району загинули шестеро правоохоронців", - сказав Парубій.

Він зазначив, що поліцейські щодня ризикують життям не тільки на фронті на Донбасі, а й у мирних місцях, і наголосив, що сім'ї загиблих потребують підтримки.

"Від імені всіх народних депутатів і нашої погоджувальної ради (висловлюю) співчуття сім'ям загиблих правоохоронців. Сподіваюся, прозорим розслідуванням буде встановлено причини великої трагедії", - сказав спікер.

Як передає корреспондент УНІАН, згодом Парубій заявив, що помилився з кількістю загиблих правоохоронців, їх було 5, а не 6.

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Як повідомляв УНІАН, у с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією вбито п'ятьох правоохоронців.

Раніше про загибель в лікарні шостого поліцейського в броварській лікарні повідомив журналіст Костянтин Стогній.

Водночас у поліцію Київської області не надходила інформація про загибель шостого поліцейського, постраждалого в перестрілці в Княжичах.