У нардепа Продан викрали авто
13:20, 08 грудня 2016Інциденти
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У народного депутата Оксани Продан викрали машину Toyota RAV4.
У Продан викрали авто / Фото УНІАН
Про це сама депутат написала на своїй сторінці у Facebook.
"Вночі у мене вкрали машину. RAV4 СЕ 1357 ВІ, 2016 р., чорну. Всі процесуальні документи щойно складені, відомості внесено до ЄРДР", - повідомила вона.
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