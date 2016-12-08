У нардепа Продан викрали авто

Про це сама депутат написала на своїй сторінці у Facebook.

"Вночі у мене вкрали машину. RAV4 СЕ 1357 ВІ, 2016 р., чорну. Всі процесуальні документи щойно складені, відомості внесено до ЄРДР", - повідомила вона.

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