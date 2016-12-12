У Херсоні 10-річний хлопчик вижив після падіння у 50-метровий колодязь
12:38, 12 грудня 2016Інциденти
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У селищі Молодіжне Дніпровського району Херсона 10-річний хлопчик провалився через бетонне перекриття в сільський колодязь завглибшки 50 метрів.
Хлопчик провів півтори години по пояс у холодній воді / Фото poradumo.com.ua
Як повідомили УНІАН у ГУ ДСНС в Херсонській області, надзвичайна подія сталася вдень вчора, 11 грудня.
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«Дитина перебувала в колодязі близько 1,5 години по пояс у холодній воді. Оцінивши обстановку, працівник Аварійно-рятувальної частини підрозділу обв'язався рятувальною мотузкою і спустився до потерпілого. За допомогою рятувальної мотузки та пожежного страхувального паска хлопчика підняли наверх. У підйомі рятувальникам допомагали і місцеві жителі», - відзначили в службі порятунку.
Хлопчика з діагнозом «переохолодження» госпіталізували в лікарню ім. Лучанського.
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