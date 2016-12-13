Наслідки обвалу гуртожитку у Чернігові: 4-річна дитина залишилася сиротою (фото, відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Так, сімох людей дістали живими. Водночас пошуково-рятувальні роботи й досі тривають. До них залучили майже півтори сотні людей та 44 одиниці техніки.

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"Станом на 7 годину 13 грудня аварійно-рятувальні роботи по розбиранню завалу у житловому будинку Чернігова продовжуються, всього розчищено та вивезено близько 240 метрів кубічних окремих елементів будівельних конструкцій", - йдеться у повідомленні ДСНС України.

Зазначимо, попередня причина обвалу під'їзду гуртожитку у Чернігові - стара тріщина в будинку. Його мешканці неодноразово застерігали комунальників про небезпеку, але ті довго не зважали, а комісію, що мала вивчити скарги, призначили лише на сьогодні.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Чернігові з-під завалів гуртожитку, де стався вибух, дістали підлітка.

Нагадаємо, у Чернігові 12 грудня о 16:20 стався обвал в одному з під'їздів чотириповерхового гуртожитку, розташованого по вул. Попудренка, 16. Внаслідок обвалу постраждало 7 осіб, яких було госпіталізовано.