У Києві під час одержання хабара затримали ректора вишу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури, водночас не уточнивши прізвища ректора та очолюваного ним вишу.

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«Вказаний посадовець вимагав грошові кошти у раніше відрахованого студента - працівника одного з телеканалів, за поновлення на навчанні. Під час проведення слідчо-оперативних заходів задокументовано факт одержання ректором неправомірної вигоди у два етапи на загальну суму 19 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

На даний час зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Готується повідомлення йому про підозру за ч. 4 ст. 368-3 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та клопотання про обрання запобіжного заходу.