Поліцейських у машині ДСО в Княжичах розстріляла одна людина - Троян
18:45, 15 грудня 2016Інциденти
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По автомобілю поліції охорони в селі Княжичі Київської області, в якому перебувало чотири людини, стріляла одна людина.
Троян заявив, що по поліцейських у Княжичах стріляла одна людина, яка загинула / Фото УНІАН
Про це заявив виконувач обов'язків голови Національної поліції Вадим Троян, передає "ГОРДОН".
"Стріляла одна людина. Ви знаєте, хто він. Він помер", – заявив Троян.
На його думку, основною причиною події став "людський фактор".
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Рішення про притягнення до відповідальності учасників подій у Княжичах буде приймати Генеральна прокуратура, наступного тижня поліція передасть у ГПУ результати внутрішнього розслідування, повідомив Троян.
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