Поліцейських у машині ДСО в Княжичах розстріляла одна людина - Троян

Про це заявив виконувач обов'язків голови Національної поліції Вадим Троян, передає "ГОРДОН".

"Стріляла одна людина. Ви знаєте, хто він. Він помер", – заявив Троян.

На його думку, основною причиною події став "людський фактор".

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Рішення про притягнення до відповідальності учасників подій у Княжичах буде приймати Генеральна прокуратура, наступного тижня поліція передасть у ГПУ результати внутрішнього розслідування, повідомив Троян.

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