У Харкові на зупинці застрелили людину

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"З’ясовано, що сьогодні на вулиці Москалівській на зупинці між громадянами стався конфлікт, під час якого один дістав зброю та вистрілив у людину", - йдеться в повідомленні.

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Загиблим виявився 28-річний місцевий житель. Зараз вживаються заходи для затримання зловмисника.