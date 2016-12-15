У Харкові на зупинці застрелили людину
23:59, 15 грудня 2016Інциденти
4068 0
У Харкові в середу, 15 грудня, під час конфлікту на зупинці громадського транспорту було застрелено людину.
У Харкові на зупинці застрелили людину / фото: УНІАН
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
"З’ясовано, що сьогодні на вулиці Москалівській на зупинці між громадянами стався конфлікт, під час якого один дістав зброю та вистрілив у людину", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Києві чоловіка застрелили в під’їзді багатоповерхівки
Загиблим виявився 28-річний місцевий житель. Зараз вживаються заходи для затримання зловмисника.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter