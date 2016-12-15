У Харкові на зупинці застрелили людину

23:59, 15 грудня 2016
Інциденти
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У Харкові в середу, 15 грудня, під час конфлікту на зупинці громадського транспорту було застрелено людину.

фото: УНІАН

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"З’ясовано, що сьогодні на вулиці Москалівській на зупинці між громадянами стався конфлікт, під час якого один дістав зброю та вистрілив у людину", - йдеться в повідомленні.

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Загиблим виявився 28-річний місцевий житель. Зараз вживаються заходи для затримання зловмисника.

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Теги: #поліція#Харків#конфлікт