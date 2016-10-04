У Донецькій області стався обвал шахти

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

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"4 жовтня, близько 12:30, у с. Піщане Покровського району Донецької області, на ПАТ ШУ "Покровське" смертельно травмовано працівника", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за попередньою інформацією, під час виконання робіт на території повітряно-подавального стволу стався обвал породи, внаслідок якого смертельно травмовано працівника 1986 року народження.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).