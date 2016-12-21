На шахті в Донецькій області під обвалом залишаються двоє гірників

Про це інформує поліція Донецькій області.

Зазначається, що повідомлення про вибух на дільниці № 95 шахти «Центральна» ДП «Торецьквугілля» на горизонті 1146 метрів надійшло до чергової частини поліції о 10.00.

На момент аварії у шахті знаходилось 7 працівників. На даний час п’ятьох чоловік врятовано, вони отримують необхідну допомогу. По медичну допомогу звернувся один із врятованих шахтарів з попереднім діагнозом «перелом ребер». Ще двоє гірників залишаються заблокованими. Продовжуються гірничорятувальні роботи.

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На місці працює слідчо-оперативна група Торецького відділення поліції.

Відомості за даним фактом внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 270 «Порушення правил безпеки при виконанні робот з підвищеною небезпекою» Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що внаслідок обвалу у шахті "Центральна" було заблоковано сімох гірників, і рятувальники оперативно підняли їх на поверхню.