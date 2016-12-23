На Львівщині пасажирський поїзд смертельно травмував чоловіка

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, нещасний випадок стався у селі Пісочна Миколаївського району 22 грудня о 22:05.

Читайте такожНа Донеччині під потяг потрапив автобус з працівницями шахти, є постраждалі (фото)

Зазначається, що чоловік перебігав залізничні колії на відстані близько 100 м від переїзду, коли назустріч рухався пасажирський поїзд сполученням «Ужгород – Київ».

Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

Проводиться дослідча перевірка.