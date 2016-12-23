На Львівщині пасажирський поїзд смертельно травмував чоловіка
09:01, 23 грудня 2016Інциденти
406 0
У Львівській області пасажирський поїзд смертельно травмував 47-річного чоловіка.
Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, нещасний випадок стався у селі Пісочна Миколаївського району 22 грудня о 22:05.
Читайте такожНа Донеччині під потяг потрапив автобус з працівницями шахти, є постраждалі (фото)
Зазначається, що чоловік перебігав залізничні колії на відстані близько 100 м від переїзду, коли назустріч рухався пасажирський поїзд сполученням «Ужгород – Київ».
Машиніст застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.
Проводиться дослідча перевірка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter