У Харківській області потяг збив чоловіка на смерть

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

"Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, переходив залізничні колії у невстановленому місці. Затримка руху поїзда склала близько 10 хвилин", - йдеться у повідомленні.

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Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Раніше у селищі Запитів Львівської області з рейок зійшов вантажний потяг, унаслідок чого була перекрита траса Київ-Чоп.