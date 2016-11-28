У Харківській області потяг збив чоловіка на смерть
11:48, 28 листопада 2016Інциденти
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На залізничній станції "Донець" електропоїздом сполученням "Ізюм-Харків" смертельно травмований 40-річний житель села Донець.
На Харківщині потяг збив на смерть чоловіка / Фото УНІАН
Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.
"Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, переходив залізничні колії у невстановленому місці. Затримка руху поїзда склала близько 10 хвилин", - йдеться у повідомленні.
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Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
Раніше у селищі Запитів Львівської області з рейок зійшов вантажний потяг, унаслідок чого була перекрита траса Київ-Чоп.
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