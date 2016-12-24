У Києві рятувальники витягли з недобудованого мосту замерзлих і переляканих підлітків

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Внаслідок інциденту утворився затор.

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Раніше у Києві стався інший інцидент на промисловому об’єкті - під час демонтажу баштового крану на будівництві багатоповерхівки по вулиці Лобачевського обірвався трос монтажного ліфта. У результаті з висоти близько 70-ти метрів впали троє будівельників - 47-річний чоловік загинув на місці події, інших двох, 36-річного та 41-річного монтажників, доставили до лікарняних закладів.

Столична поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.