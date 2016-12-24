У Києві рятувальники витягли з недобудованого мосту замерзлих і переляканих підлітків
09:09, 24 грудня 2016Інциденти
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У Києві на Набережно-Рибальській співробітники ДСНС врятували замерзлих і переляканих підлітків, витягнувши їх з недобудованого мосту.
Внаслідок інциденту утворився затор / dtp.kiev.ua
Про це йдеться в повідомленні на сторінці спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.
Внаслідок інциденту утворився затор.
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Раніше у Києві стався інший інцидент на промисловому об’єкті - під час демонтажу баштового крану на будівництві багатоповерхівки по вулиці Лобачевського обірвався трос монтажного ліфта. У результаті з висоти близько 70-ти метрів впали троє будівельників - 47-річний чоловік загинув на місці події, інших двох, 36-річного та 41-річного монтажників, доставили до лікарняних закладів.
Столична поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.
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