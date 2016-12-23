Падіння з висоти будівельників у Києві: поліція відкрила кримінальну справу

Як повідомили у Відділі комунікації ГУНП у м.Києві, подія сталася вчора близько 10.00 у Дніпровському районі Києва на будівництві багатоповерхівки по вулиці Лобачевського.

Читайте такожУ Києві через конфлікт під час знесення МАФів біля "Харківської" постраждали п'ятеро осіб (фото, відео)

Попередньо встановлено, що під час демонтажу баштового крану обірвався трос монтажного ліфта. У результаті з висоти близько 70-ти метрів впали троє будівельників - 47-річний чоловік загинув на місці події, інших двох, 36-річного та 41-річного монтажників, доставили до лікарняних закладів.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.