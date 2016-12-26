У Львові сталася стрілянина: чоловікам не припали до душі пісні вуличного музиканта (фото)

Про це поліція Львова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За словами очевидців, двоє чоловіків відкрили стрілянину в повітря, погрожували перехожим, з ними була також жінка.

Патрульні отримали орієнтування з описами невідомих. Почали обстежувати територію. Інспектори виявили одного із чоловіків, який підпадав під описи порушника, при ньому був травматичний пістолет Форт-12 зі знятим запобіжником.

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"На місце одразу викликали слідчо-оперативну групу. Попередньо знайшли 5 гільз 9 мм. Тим часом інший екіпаж отримав орієнтування про невідомих осіб, які сіли в таксі Daewoo Lanos. Їхні описи теж співпадали із розшукуваними. Патрульні виявили цей автомобіль і зупинили його. У салоні був чоловік та жінка. У нього знайшли травматичний пістолет Макарова для відстрілу гумових куль. Його магазин був вже порожній. Також на килимку лежав ніж із плямами схожими на кров та серветка поруч", - йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що свідки події впізнали усіх трьох осіб.

"Причиною конфлікту, за словами очевидців, був репертуар вуличного музиканта, який не сподобався раніше згаданій компанії. Решту обставин справи з‘ясовуватимуть слідчі", - розповіли у поліції.