У Києві на трамвайній зупинці сталася стрілянина

У поліцію надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці. Заявник повідомив, що у нього виник словесний конфлікт із перехожим - і той кілька разів вистрілив у нього з пістолета. Заявника госпіталізували з наскрізним вогнепальним пораненням губи.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

На місці події слідчо-оперативна група поліції вилучила пістолет і дозвіл на його носіння.

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Правоохоронці опитали 56-річного власника зброї. З його слів, потерпілого він не знає і пояснив, що в нього дійсно виник конфлікт із чоловіком. Словесна суперечка перейшла у бійку: коли ж опонент намагався його задушити, вирішив застосувати зброю.

Вилучені предмети відправлені на експертизу. Кримінальне провадження розпочате за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Всі обставини події будуть встановлені в ході слідства.