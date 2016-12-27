Львів'янин обікрав два будинки тещі на 300 тисяч гривень

27-річний львів’янин обікрав свою тещу на 300 тисяч гривень. З двох будинків викрали 1700 доларів США, 300 євро, 70 тисяч гривень, а також ювелірні прикраси та одяг.

Про це повідомляє Zaxid.net. Жінка поскаржилась у поліцію, що обікрали будинок у Шевченківському районі Львова, а також особняк у Жовківському районі, зазначили у відділі комунікації поліції Львівської області. Читайте такожПадіння з висоти будівельників у Києві: поліція відкрила кримінальну справу 25 грудня 48-річна львів’янка звернулася у поліцію. Загальна сума завданих збитків - 300 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний зять заявниці, 27-річний мешканець Львова. Наразі вирішується питання правової кваліфікації злочину за нормами Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії

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