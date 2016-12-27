Аваков анонсував публікацію результатів розслідування Нацполіцією про розстріл поліцейських в Княжичах

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков анонсує на завтра оприлюднення результатів службового розслідування Національної поліції щодо інциденту у селі Княжичі на Київщині, де внаслідок перестрілки загинули п’ятеро правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після вручення сертифікатів і ключів від квартир 58 родинам військовослужбовців та ветеранів Національної гвардії.

"Національна поліція не веде слідство по Княжичам. Слідство по Княжичам веде Генеральна прокуратура. В Національній поліції завершене службове розслідування, матеріали якого ми опублікуємо завтра", - наголосив Аваков.

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Він уточнив: "Будуть опубліковані результати службового розслідування Національної поліції, а слідство щодо інциденту у Княжичах веде Генеральна прокуратура".

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.

Група затримання карного розшуку і спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд Держслужби охорони, який затримав поліцейських, сприйнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників кримінальної розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.