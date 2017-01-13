На Львівщині перекинувся автобус з пасажирами (фото)

Про це повідомляє поліція області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 13 січня, близько 9:00 на автодорозі Львів – Луцьк поблизу села Печихвости Кам’янко-Бузького району.

Читайте такожНа Львівщині рейсовий автобус зіткнувся із легковим авто, є загиблий

Рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Львів-Радехів, з’їхав у кювет і перекинувся. За словами водія заклинило кермо транспортного засобу.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше на Волині автобус з пасажирами врізався в електроопору, водій загинув.