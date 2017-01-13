На Львівщині перекинувся автобус з пасажирами (фото)
12:30, 13 січня 2017Інциденти
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На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 15 пасажирів, ніхто не постраждав.
Автобус з'їхав у кювет і перекинувся / lv.npu.gov.ua
Про це повідомляє поліція області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 13 січня, близько 9:00 на автодорозі Львів – Луцьк поблизу села Печихвости Кам’янко-Бузького району.
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Пасажири евакуювалися через люк / lv.npu.gov.ua
Рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Львів-Радехів, з’їхав у кювет і перекинувся. За словами водія заклинило кермо транспортного засобу.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Раніше на Волині автобус з пасажирами врізався в електроопору, водій загинув.
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