На Львівщині перекинувся автобус з пасажирами (фото)

12:30, 13 січня 2017
Інциденти
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На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 15 пасажирів, ніхто не постраждав.

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Про це повідомляє поліція області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 13 січня, близько 9:00 на автодорозі Львів – Луцьк поблизу села Печихвости Кам’янко-Бузького району.

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lv.npu.gov.ua

Рейсовий автобус, який курсував за маршрутом Львів-Радехів, з’їхав у кювет і перекинувся. За словами водія заклинило кермо транспортного засобу.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше на Волині автобус з пасажирами врізався в електроопору, водій загинув.

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Теги: #Львів#ДТП#автобус