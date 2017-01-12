На Волині автобус із пасажирами врізався в електроопору: водій загинув, 4 пасажирів травмовані (фото)

У Волинській області рейсовий автобус «БАЗ» сполученням Луцьк-Любешів-Цир врізався в електроопору – водій загинув, четверо пасажирів травмовані.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 11 січня близько 21:00 на одній з вулиць села Седлище Любешівського району.

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За кермом транспортного засобу перебував 59-річний лучанин. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою, після чого транспортний засіб з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП водій загинув на місці, четверо пасажирів - один мешканець міста Любомля та троє жителів Любешівського району - дістали тілесні ушкодження.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з'ясовують обставини пригоди. Триває досудове розслідування.