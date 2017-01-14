У Таїланді на авіашоу до Дня дітей розбився винищувач (відео)
10:29, 14 січня 2017Інциденти
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Літак впав на злітно-посадкову смугу під час демонстрації маневру раптової атаки.
Після інциденту місцевий аеропорт закрили / Фото Wassana Nanuam
У Таїланді під час авіашоу до Дня дітей розбився винищувач Jas 39C Gripen ВПС країни. Пілот загинув, повідомляє Bangkok Post.
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Аварія сталася в 9.27 за місцевим часом в найбільшому місті провінції Сонгкхла Хат'яй. Літак впав на злітно-посадкову смугу під час демонстрації маневру раптової атаки.
Після інциденту місцевий аеропорт закрили.
Влада почала розслідування інциденту. Прем'єр-міністр країни генерал Прают Чан-Оча висловив співчуття родині загиблого пілота.
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