У Таїланді на авіашоу до Дня дітей розбився винищувач (відео)

У Таїланді під час авіашоу до Дня дітей розбився винищувач Jas 39C Gripen ВПС країни. Пілот загинув, повідомляє Bangkok Post.

Читайте такожПадіння Іл-18 у Якутії: в Міноборони РФ уточнили дані про загиблих і постраждалих

Аварія сталася в 9.27 за місцевим часом в найбільшому місті провінції Сонгкхла Хат'яй. Літак впав на злітно-посадкову смугу під час демонстрації маневру раптової атаки.

Після інциденту місцевий аеропорт закрили.

Влада почала розслідування інциденту. Прем'єр-міністр країни генерал Прают Чан-Оча висловив співчуття родині загиблого пілота.