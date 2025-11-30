Передбачається, що Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями.

Україна та Норвегія домовились про спільне виробництво дронів, в результаті чого наша країна отримає сильний виробничий майданчик.

Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, це важливий крок, який дозволить масштабувати спроможності та посилити оборону України. Він зауважив, що в планах - швидко розгорнути пілотну виробничу лінію у 2026 році та паралельно працювати над подальшим збільшенням потужностей.

Зазначається, що Україна поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. Водночас Україна отримає "сильний виробничий майданчик, який забезпечить ЗСУ сучасними дронами, а також науково-дослідну і конструкторську співпрацю з провідними норвезькими установами".

За словами міністра, цей проєкт - це приклад співпраці, яку Україна вибудовує з партнерами: кооперація, яка "посилює обороноздатність усіх країн вільного світу".

Закупівля дронів

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський доручив Шмигалю підготувати новий план оборони країни з урахуванням ходу бойових дій та оновлених пріоритетів.

Він також підкреслив, що уряд та Міністерство оборони повністю забезпечують необхідне фінансування на закупівлю, зокрема дронів для бойових бригад, а також вже профінансували черговий щомісячний транш субвенції для бойових бригад у сумі 4,3 млрд грн. Крім того, на фінансування "Лінії дронів" були додатково спрямовані 8 млрд грн.

