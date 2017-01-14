Негода в Україні: за добу на дорогах загинули три людини, ще 75 травмовано
16:26, 14 січня 2017Інциденти
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Критична за рівнем аварійності ситуація склалася у Закарпатській, Хмельницькій, Рівненській, а також Донецькій і Луганській областях.
На дорогах діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту / Фото УНІАН
Минулої доби через ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло троє осіб, травмовано – 75.
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Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.
Згідно з повідомленням, критичною за рівнем аварійності ситуація є у Закарпатській, Хмельницькій, Рівненській, а також Донецькій і Луганській областях.
У поліції нагадали, що на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.
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