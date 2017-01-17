Перестрілка на Житомирщині: у поліції відкидають "бурштинові" розбірки (відео)

Про це заявив начальник ГУ Нацполіції в Житомирській області В'ячеслав Печененко.

"За наявними відомостями, нічна сутичка місцевих жителів з групою приїжджих безпосередньо не пов'язана з незаконним видобутком бурштину. Зараз практично всі учасники конфлікту й транспортні засоби, на яких вони пересувалися, встановлені. Однак складність полягає в тому, що ці особи є жителями різних регіонів Житомирщини, Київщини та Львівщини", — розповів він.

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Також Печененко повідомив про низку заходів, які наразі здійснюють слідчі і оперативники поліції для об'єктивного з'ясування всіх причин і обставин.

Серед таких: проведення обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, ретельний збір й формування бази незаперечних доказів та призначення необхідних експертиз, в тому числі генетико-молекулярної і балістики. Крім того, поліцією вилучена зареєстрована зброя, яка була у частини учасників конфлікту під час зазначених нічних подій.

Водночас керівник Головного управління Нацполіції Житомирщини зазначив, що на Олевщині зараз вжито низку заходів, спрямованих на стабілізацію ситуації та забезпечення належного правопорядку у місті та районі. Отже, до цієї роботи залучені бійці спецпідрозділу ГУНП і нацгвардійці.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок нічної стрілянини в Олевську на Житомирщині одна людина загинула, п'ятеро опинилися в лікарні.