На Одещині чоловік розвісив гранати на паркані власного подвір'я та погрожував їх підірвати (фото)

На Одещині у с. Усатове чоловік погрожував підірвати бойові гранати, розвісивши їх на паркані власного подвір’я. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП в Одеській області.

Зловмисника зупинили правоохоронці, які пізніше у його будинку виявили тротилові шашки, гранати та набої.

«З місця події було виявлено та вилучено гранати РГН-1, Ф-1, три тротилові шашки типу 200, набої для стрілецької зброї в кількості 90 штук, детонатор з одножильним дротом», - йдеться й повідомленні.

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Як пояснив чоловік, вказані речі він знайшов біля Хаджибеївського лиману та зберігав за місцем мешкання без мети збуту.

Виявлені боєприпаси та вибухові речовини вилучено та направлено до Одеського науково- дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.