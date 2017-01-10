В окупованому Донецьку п'яний бойовик підірвав себе гранатою на дитячому майданчику – ІС

13:51, 10 січня 2017
Інциденти
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В окупованому Донецьку п'яний бойовик підірвав гранату, перебуваючи на дитячому майданчику.

п'яний бойовик підірвав гранату, перебуваючи на дитячому майданчику / dic.academic.ru

Про це повідомляє група «Інформаційне спротив».

«Зокрема, один з терористів, за деякими даними, що належить до «славних лав 5-й омсбр», перебуваючи в одному з районів Донецька, п'яним до нестями на дитячому майданчику примудрився підірвати у себе в руках гранату», – йдеться в повідомленні «ІС».

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Уточнюється, що бойовик не вижив.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними ГУ розвідки Міноборони України, 31 грудня п'яний бойовик в ході сварки підірвав гранатою чотирьох окупантів.

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Теги: #Донецьк#окупація#бойовик