В окупованому Донецьку п'яний бойовик підірвав себе гранатою на дитячому майданчику – ІС

Про це повідомляє група «Інформаційне спротив».

«Зокрема, один з терористів, за деякими даними, що належить до «славних лав 5-й омсбр», перебуваючи в одному з районів Донецька, п'яним до нестями на дитячому майданчику примудрився підірвати у себе в руках гранату», – йдеться в повідомленні «ІС».

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Уточнюється, що бойовик не вижив.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними ГУ розвідки Міноборони України, 31 грудня п'яний бойовик в ході сварки підірвав гранатою чотирьох окупантів.