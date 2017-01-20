У пункті пропуску у Львівській області виявили труп прикордонника

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Західного регіонального управління Державної прикордонної служби Володимир Шеремет, чоловік працював у нічній зміні.

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«Сьогодні вранці, під час перезмінки, один із прикордонників не прибув до підрозділу. Його тіло виявили у приміщенні пункту пропуску, де він ніс службу. Викликали правоохоронців, військову прокуратуру, медиків, вони будуть встановлювати всі обставини смерті працівника. Наразі розглядаються всі версії», - зазначив Шеремет.

У прес-службі військової прокуратури Західного регіону не коментують чи були на тілі чоловіка сліди насильницької смерті, посилаючись на те, що проводиться експертиза і тривають слідчі дії.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook координатор громадської організації «Варта 1», депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, «20 січня о 10:00 поступила інформація від людей, які зараз перебувають на митниці, що 30-річний працівник прикордонної служби пропускного пункту "Краківець" у кабінці працівника митниці, покінчив життя самогубством».