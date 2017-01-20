На Одещині за участь в АТО жорстоко побили бійця "Правого сектору"

В Ізмаїлі побили екс-бійця Добровольчого Корпусу "Правий сектор" із позивним "Докер". Про це одеський "Правий сектор" повідомляє на сторінці у Facebook.

Читайте такожВиконавицю хіта Lambada грабіжники живцем спалили в автомобілі

"Ветеран російсько-української війни друг "Докер", який брав участь у бойових діях у складі ДУК ПС, був тяжко побитий, і на диво залишився живий. Повертаючись додому ввечері, випадково натрапив на групу з п’яти проросійських молодиків, які дізнавшись, що друг "Докер" - націоналіст та воював у лавах "Правого сектору", кинулись його бити", - йдеться у повідомленні.

"Не очікував, що таке може трапитися. Це місцеве бидло побачило червоно-чорний браслет у мене на руці. Далі почали мені погрожувати, а як у перепалці дізналися, що я воював у рядах "Правого сектору", то напали на мене", - розповідає сам "Докер".

У "Правому секторі" додали, що згодом ці ж молодики чекали на бійця під його будинком, проте були вже озброєні бейсбольними битами і хотіли продовжити знущатись, проте місцеві мешканці змогли їх відігнати.