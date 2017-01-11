"Побили, зв'язали і катували": під Харковом банда екс-поліцейських напала на підприємця

Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області.

Четверо зловмисників були затримані по гарячих слідах після того, як вони напали на одного з місцевих підприємців, який працював у сфері торгівлі.

«Напали на підприємця, коли він вранці виходив з двору свого домоволодіння. Розбійники його побили, зв'язали, затягли в будинок і катували до тих пір, поки він не зізнався, де зберігає гроші. Після злочину розбійники намагалися втекти на автомобілі своєї жертви. Працювали зловмисники в масках, мали при собі зброю», - розповів начальник відділу обласної прокуратури Ігор Чуб.

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За попередньою інформацією, злочинну групу очолював колишній співробітник поліції. Проти затриманих порушено кримінальну справу за статтями «Розбій» і «Незаконне заволодіння транспортним засобом».

«В даний час встановлена причетність злочинної групи до скоєння трьох розбійних нападів, у тому числі зухвалого нападу на відомого харківського лікаря і його сім'ю в березні 2016 року», — відзначили в прокуратурі.