Число жертв залізничної аварії в Індії зросло до 26 осіб

Інцидент стався в суботу, 21 січня, недалеко від станції Кунеру в штаті Андхра-Прадеш. Потерпілий крах поїзд слідував за маршрутом Джагдалпур - Бхубанешвар, передає РБК.

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За словами співробітників правоохоронних органів, з рейок зійшли дев'ять вагонів, з яких три впали з залізничних колій. Причиною події в поліції назвали «технічну несправність».

Раніше повідомлялося, що у результаті інциденту постраждали понад 100 людей.