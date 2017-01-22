Число жертв залізничної аварії в Індії зросло до 26 осіб

08:40, 22 січня 2017
Інциденти
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Щонайменше 26 людей загинули, ще 50 отримали поранення в результаті сходу з рейок на сході Індії пасажирського поїзда.

Аварія поїзда в Індії / REUTERS

Інцидент стався в суботу, 21 січня, недалеко від станції Кунеру в штаті Андхра-Прадеш. Потерпілий крах поїзд слідував за маршрутом Джагдалпур - Бхубанешвар, передає РБК.

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За словами співробітників правоохоронних органів, з рейок зійшли дев'ять вагонів, з яких три впали з залізничних колій. Причиною події в поліції назвали «технічну несправність».

Раніше повідомлялося, що у результаті інциденту постраждали понад 100 людей.

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