Залізнична трагедія в Індії: загинуло принаймні 23 людини, понад 100 постраждали

Про це повідомили місцеві чиновники, інформує телеканал NDTV.

Інцидент стався близько 23 години, коли потяг від'їхав на своєму шляху до Бхубанешвар з міста Джагдалпур.

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Зазначається, що експрес зійшов з рейок неподалік від станції Кунеру.

Команда лікарів працює на місці аварії.