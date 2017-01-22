Залізнична трагедія в Індії: загинуло принаймні 23 людини, понад 100 постраждали

04:05, 22 січня 2017
Інциденти
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Принаймні 23 людей загинули і понад 100 постраждали внаслідок сходження з рейок локомотива в індійському місті Візіанагарам.

Кількість загиблих досягла 23 чоловік / ndtv.com

Про це повідомили місцеві чиновники, інформує телеканал NDTV.

Інцидент стався близько 23 години, коли потяг від'їхав на своєму шляху до Бхубанешвар з міста Джагдалпур.

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Зазначається, що експрес зійшов з рейок неподалік від станції Кунеру.

Команда лікарів працює на місці аварії

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Теги: #Індія