Залізнична трагедія в Індії: загинуло принаймні 23 людини, понад 100 постраждали
04:05, 22 січня 2017Інциденти
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Принаймні 23 людей загинули і понад 100 постраждали внаслідок сходження з рейок локомотива в індійському місті Візіанагарам.
Кількість загиблих досягла 23 чоловік / ndtv.com
Про це повідомили місцеві чиновники, інформує телеканал NDTV.
Інцидент стався близько 23 години, коли потяг від'їхав на своєму шляху до Бхубанешвар з міста Джагдалпур.
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Зазначається, що експрес зійшов з рейок неподалік від станції Кунеру.
Команда лікарів працює на місці аварії.
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