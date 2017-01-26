Стрілянина на одеському ринку: нападник наклав на себе руки під час затримання (фото)

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, йдеться про молодого чоловіка, який учора стріляв у чоловіка, а потім втік на мопеді.

«Зловмисник, який був на мопеді, зробив 4 постріли впритул з вогнепальної зброї, ймовірно, 9 калібру у пенсіонера, а потім швидко зник з території ринку в напрямку вулиці Глушка. Потерпілого було доставлено в одну з міських лікарень. Наразі він перебуває у тяжкому стані у відділенні реанімації», - повідомили в главку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Таїрівського відділення поліції, правоохоронці ретельно вивчили всі обставини інциденту.

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У місті запровадили оперативний план «Сирена», було вжито необхідних заходів для розшуку й затримання зловмисника. Зазначається, що у пошуку підозрюваного був задіяний весь особовий склад Одеського гарнізону поліції.

«Кільце навколо нього стискається, поліцейські зробили все можливе, щоб заблокувати переслідуваного, і при цьому виключити найменшу можливість завдання шкоди оточуючим. Коли оточений з усіх боків зловмисник зрозумів, що втекти не вдасться, він застрелився», - заявив представник главку.

Наразі триває розслідування, встановити особу зловмисника і реальний мотив нападу на пенсіонера. За однією з версій слідства, напад на ринку не був випадковістю, а мала місце спроба вбивства на замовлення.

У ході спецоперації ніхто з поліцейських не постраждав.

За деякими даними, підозрюваний застрелився, коли був блокований у протилежному від вищезгаданого ринку районі Одеси, – Суворовському.

Потерпілий пенсіонер нібито раніше мав стосунок до одного з відомих злочинних угруповань.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня близько 16.00 в Одесі на Київському ринку невідомий на мопеді кілька разів вистрілив у перехожого. Раніше повідомлялося, що зловмисник збирався заїхати на територію ринку, перехожий зробив йому зауваження, а опонент почав стріляти в його бік. Також спочатку повідомлялося, що потерпілий дістав поранення в шию з травматичної зброї.