В Одесі правоохоронці розшукують зловмисника, який на ринку підстрелив чоловіка

18:03, 25 січня 2017
Інциденти
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В Одесі сьогодні на ринку невідомий стріляв у чоловіка.

Ілюстрація / REUTERS

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, близько півтори години тому зловмисник кілька разів вистрілив у чоловіка на території Київського ринку.

Стрілець з місця злочину втік. Потерпілого госпіталізовано.

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На даний час правоохоронці проводять відповідні спецзаходи з розшуку та затримання зловмисника.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня було затримано водія позашляховика, який під час швидкої їзди влаштував безладну стрілянину з пістолета на трасі Мелітополь-Одеса.

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Теги: #Одеса#поліція#стрілянина