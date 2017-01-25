В Одесі правоохоронці розшукують зловмисника, який на ринку підстрелив чоловіка
18:03, 25 січня 2017Інциденти
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В Одесі сьогодні на ринку невідомий стріляв у чоловіка.
Ілюстрація / REUTERS
Як повідомив УНІАН представник Головного управління Національної поліції в Одеській області, близько півтори години тому зловмисник кілька разів вистрілив у чоловіка на території Київського ринку.
Стрілець з місця злочину втік. Потерпілого госпіталізовано.
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На даний час правоохоронці проводять відповідні спецзаходи з розшуку та затримання зловмисника.
Як повідомляв УНІАН, 20 січня було затримано водія позашляховика, який під час швидкої їзди влаштував безладну стрілянину з пістолета на трасі Мелітополь-Одеса.
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