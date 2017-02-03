На Дніпропетровщині СБУ викрила виробництво фальсифікованого алкоголю, яким отруїлися десятки людей на сході України

Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБУ, встановлено, що за добу троє ділків виготовляли зі спирту невстановленого походження більше ніж 5 тис. пляшок фальсифікату. Потім горілку з підробленими марками акцизного збору направляли до району проведення АТО та реалізували у торговельних мережах сходу України.

Лабораторний аналіз зразків алкоголю показав вміст небезпечних речовин, ідентичних виявленим патогенам у спиртових сумішах, вживання яких призвело до масових летальних випадків та отруєнь восени 2016 року в різних регіонах держави.

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Під час обшуків за місцями незаконного виготовлення та зберігання контрафакту, проведених 2 лютого, правоохоронці вилучили понад 12 тис. літрів алкогольної продукції з фальсифікованими акцизними марками, устаткування для її розливу, понад 170 тис. грн готівки, печатки, електронні носії інформації та документацію щодо проведення торгових операцій.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів), що передбачає покарання позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня 2016 року. Згодом летальні випадки від отруєння зафіксували в інших регіонах України, зокрема, в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Житомирській та Дніпропетровській областях.

За даними Держпродспоживслужби, станом на 28 листопада 2016 р. в Україні було зареєстровано 150 випадків отруєнь фальсифікованим небезпечним алкоголем, з них завершились летально – 73.