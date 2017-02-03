ДСНС: пожежу в Києві на Подолі локалізовано, жертв та потерпілих немає (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у місті Києві.

«3 лютого о 13:39 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Набережно-Луговій, 8. На місце виклику негайно виїхали пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що пожежа сталася в окремо розташованому складському приміщенні для зберігання паливно-мастильних матеріалів», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що о 14:57 пожежу на площі 3000 кв. м було локалізовано.

На місці події працює штаб з ліквідації пожежі. Задіяно 20 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 89 чоловік особового складу.

Жертв та потерпілих немає.

Як повідомляв УНІАН, стовп диму від пожежі на вулиці Набережно-Луговій було видно за кілометри від місця займання.