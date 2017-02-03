У Києві на Подолі спалахнула масштабна пожежа (фото)

14:48, 03 лютого 2017
Інциденти
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Стовп диму здіймається на сотню метрів, його видно за кілометри від місця займання.

Пожежа на Подолі в Києві / ТСН

У п'ятницю, 3 лютого, у Подільському районі Києва спалахнула масштабна пожежа.

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Стовп диму видно здалека / ТСН

За попередніми даними ТСН, горять склади на вулиці Набережно-Луговій. Стовп диму видно за кілометри від місця події.

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Теги: #Київ#пожежа