У Києві на Подолі спалахнула масштабна пожежа (фото)
14:48, 03 лютого 2017Інциденти
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Стовп диму здіймається на сотню метрів, його видно за кілометри від місця займання.
Пожежа на Подолі в Києві / ТСН
У п'ятницю, 3 лютого, у Подільському районі Києва спалахнула масштабна пожежа.
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Стовп диму видно здалека / ТСН
За попередніми даними ТСН, горять склади на вулиці Набережно-Луговій. Стовп диму видно за кілометри від місця події.
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