За добу на дорогах України в ДТП загинуло дев'ятеро осіб - поліція

Про це повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

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Зазначається, що сьогодні, 5 лютого, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в п’яти областях країни. Так, у Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях зафіксовано зростання рівня аварійності більше ніж на 50%.

Також, за даними поліції, високий рівень аварійності залишається у Львівській, Чернівецькій, Полтавській, Херсонській, Харківській та Луганській областях.