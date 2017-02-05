За добу на дорогах України в ДТП загинуло дев'ятеро осіб - поліція
10:34, 05 лютого 2017Інциденти
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Минулої доби на автошляхах України внаслідок ДТП загинуло дев’ятеро осіб, 60 - травмовано.
У п'яти областях зафіксовано зростання рівня аварійності більше ніж на 50% / Фото УНІАН
Про це повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.
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Зазначається, що сьогодні, 5 лютого, критичною за рівнем аварійності залишається ситуація в п’яти областях країни. Так, у Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях зафіксовано зростання рівня аварійності більше ніж на 50%.
Також, за даними поліції, високий рівень аварійності залишається у Львівській, Чернівецькій, Полтавській, Херсонській, Харківській та Луганській областях.
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