У Львові маршрутку з людьми потрощили битою (фото)

Про це повідомили у патрульній поліції Львова.

"Невідомі кинули в автобус скляною пляшкою з автомобіля AUDI Q7, а потім вийшли та битою розбили вікно, поки в салоні знаходились пасажири", - йдеться у повідомленні.

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Водій маршрутки розповів, що чоловіки поводилися зухвало та чіплялись до перехожих, а потім сіли в автомобіль та поїхали у сторону міста Винники.

Менше ніж за годину інспектори знайшли порушників та затримали їх. Чоловіки заперечували свою причетність до інциденту й поводилися зухвало. Справу вже передали слідчим.