У Львові маршрутку з людьми потрощили битою (фото)
14:31, 08 лютого 2017Інциденти
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7 лютого близько 7-ої ранку на службу 102 надійшов виклик від водія маршрутного таксі, який повідомив, що невідомі пошкодили його автобус на перехресті вулиці Личаківської та вулиці Тракт Глинянський під час зупинки.
У Львові потрощили маршрутку / facebook.com/lvivpolice
Про це повідомили у патрульній поліції Львова.
"Невідомі кинули в автобус скляною пляшкою з автомобіля AUDI Q7, а потім вийшли та битою розбили вікно, поки в салоні знаходились пасажири", - йдеться у повідомленні.
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Водій маршрутки розповів, що чоловіки поводилися зухвало та чіплялись до перехожих, а потім сіли в автомобіль та поїхали у сторону міста Винники.
Менше ніж за годину інспектори знайшли порушників та затримали їх. Чоловіки заперечували свою причетність до інциденту й поводилися зухвало. Справу вже передали слідчим.
У Львові потрощили маршрутку / facebook.com/lvivpolice
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