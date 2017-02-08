У Дніпрі сімейна драма ледь не закінчилася стріляниною

Про це Інформатору повідомили в прес-службі Патрульної поліції Дніпра.

Двері правоохоронцям відкрила жінка. Вона повідомила, що її син знаходиться в стані алкогольного сп'яніння і веде себе агресивно. В квартирі також була невістка заявниці з маленькою дитиною.

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Поліцейські зайшли в приміщення і виявили чоловіка зі зброєю в руках. В цей час жінки з малюком закрилися в кімнаті. Патрульні негайно привели в готовність табельну зброю і попередили чоловіка про його використання. Той підкорився вимогам поліції і кинув рушницю.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Нетверезого чоловіка доставили в Соборне відділення поліції для з'ясування обставин.