У Києві на Бессарабському ринку сталася пожежа (фото)

Про це повідомляє прес-служба Держнс Києва.

Пожежа на Бессарабському ринку. Підвальне приміщення. Евакуйована Євразія і весь під'їзд. Зі слів пожежників - щитова ринку pic.twitter.com/aMlSOoXY09 — Київ Оперативний (@KyivOperativ) February 12, 2017

До місця виклику негайно було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши о 15:49 до місця виклику, пожежники встановили, що в підвальному приміщенні сталося загоряння в електрощитовій. Загрози розповсюдження вогню не було.

"У зв'язку з тим, що епіцентр займання (електрощитова) був під високою напругою, пожежні до гасіння пожежі не приступали, поки працівники "Київенерго" не відключили живлення і дали дозвіл на гасіння пожежі", - сказано в повідомленні.

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О 17:20 загорання площею 3 кв. метрів локалізували, а о 17:36 повністю ліквідували.

Зазначається, що причина виникнення пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.