На Харківщині на території школи повісився підліток

16:03, 13 лютого 2017
Інциденти
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У Харківській області на території школи повісився підліток.

Обставини події встановлюються / фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Харківській області, 12 лютого о 17:30 до Сахновщинського відділу поліції надійшла інформація від чоловіка, що його 17-річний племінник пішов 11 лютого з дому і не повернувся.

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За інформацією поліції, хлопець навчався у професійно-технічному училищі. Кілька днів тому назад він повернувся додому, в село Костянтинівка Сахновщинського району. Своєму дядькові, який також є його опікуном, хлопець сказав, що йде до магазину за продуктами і не повернувся.

Під час розшукових дій 13 лютого вранці підлітка знайшли на території Костянтинівської ЗОШ Сахновщинського району. Він покінчив життя самогубством, повісившись на дереві.

Обставини події встановлюються.

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Теги: #самогубство#Харківщина#підліток