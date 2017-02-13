На Рівненщині викрили групу шахраїв, які ошукали громадян на півмільйона гривень

Як повідомили кореспонденту УНІАН, в результаті проведених 10 лютого одночасних обшуків у Рівненських і Київських офісах ТОВ «Лізингова компанія Автолайф» та за місцем проживання підозрюваних у шахрайстві осіб було вилучено сім ноутбуків, банківські картки, печатки різних підприємств, телефони та чорнову документацію.

Крім того, поліцейські наклали арешт на сім банківських рахунків організацій та приватних підприємців, через які здійснювалися фінансові операції.

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Наразі встановлено, що до ТОВ «Лізингова компанія Автолайф» зверталися щоб придбати сільськогосподарську техніку іноземного виробництва за доступними цінами. За попередньою телефонною домовленістю покупців запрошували до облаштованих офісів, де шляхом психологічного тиску схиляли до сплати частини вартості товару. Суми коливалися від кількох десятків до сотень тисяч гривень. Після внесення авансу покупців запевняли, що товар готується до пересилки в Україну та незабаром прибуде на складські приміщення. Однак, жодних авто чи техніки, потерпілі так і не отримували.

У поліції проводять досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Правоохоронці закликають людей, які стали жертвами ТОВ «Лізингова компанія Автолайф» звертатися до поліції.

Тривають слідчі дії.