На Одещині СБУ вилучила у росіянина в нарколабораторії метадону на 30 мільйонів гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в області, спецслужба припинила діяльність потужної нарколабораторії, організованої громадянином Російської Федерації.

Оперативні заходи проводилися 15-16 лютого.

Правоохоронці встановили, що наркоділки підпільно виготовляли препарат «метадон» і налагодили розгалужену мережу його збуту на території Київської та Одеської областей.

Відзначається, що оперативники СБ України виявили підпільну нарколабораторію в орендованому приватному будинку в Одеській області, яка була оснащена обладнанням для повного циклу виробництва метадону. Правоохоронці вилучили майже 12 кг готового наркотику, 66 кг прекурсорів, більш як 500 літрів хімічних сполук і реактивів, які використовуються для виготовлення наркотику.

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«За висновками експертів, вартість вилученого метадону на «чорному ринку» становить майже 30 млн грн», - відзначили у прес-службі.

В рамках кримінального провадження співробітники спецслужби провели ряд обшуків за місцем проживання учасників угруповання також у Києві та Київській області.Під час обшуку в Києві за місцем проживання організатора наркобізнесу правоохоронці також вилучили 2 бойових пістолети, понад 200 патронів до них і 3 глушники. Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Громадянин Росії та його спільник затримані згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.