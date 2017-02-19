На Закарпатті прикордонники затримали трьох контрабандистів в гідрокостюмах
Прикордонники припинили спробу переміщення через державний кордон тютюнових виробів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
Зокрема, учора прикордонники Мукачівського загону в рамках взаємодії з румунськими колегами припинили спробу переміщення через державний кордон тютюнових виробів. «Під час проведення спільних заходів з перевірки держрубежу прикордонники затримали поблизу річки Тиса громадянина України, який був у гідрокостюмі, та згодом виявили 4 пакунки з сигаретами», - зазначається в повідомленні.
Ще двох громадян України в гідрокостюмах затримали сьогодні зранку прикордонники відділу «Великий Бичків» цього ж загону.
«Помітивши охоронців кордону, зазначені особи спробували утекти. Для затримання порушників прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору», - поінформували в ДПСУ.
Прикордонники склали документи адмінпровадження.